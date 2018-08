Beyoncé honra a Aretha Franklin en concierto de Detroit 

DETROIT, ESTADOS UNIDOS.- Beyonce le dedicó a Aretha Franklin su concierto del lunes por la noche con su esposo Jay-Z en Detroit, donde vive la Reina del Soul, arrancándole una gran ovación al público.



El momento se produjo temprano durante el espectáculo en el Ford Field, reportó el Detroit Free Press. "Te amamos", dijo Beyoncé, y le agradeció a la cantante de 76 años por su "hermosa música".



Al abrir el espectáculo, DJ Khaled emocionó a la audiencia tocando uno de los más grandes éxitos de Franklin: "Respect".

Una persona cercana a Franklin que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones dijo a The Associated Press el lunes que la cantante se encuentra gravemente enferma. No se proporcionaron más detalles.

Aretha Franklin durante una de sus presentaciones.







Admiradores y amigos que incluyen a Mariah Carey y Missy Elliott han expresado sus buenos deseos para la emblemática intérprete de soul.