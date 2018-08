Horarios de los partidos de la jornada 4 del Torneo Apertura 2018-19 de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HODNURAS.- Todos los partidos de la cuarta jornada de la Liga Nacional de Honduras en el torneo Apertura 2018-19 se jugarán este miércoles, en la cual el Motagua buscará romper con el invicto del vida.

Al igual que los cocoteros, el Olimpia y la UPNFM llegan también sin acumular una derrota. El Marathón pretenderá alcanzar su primera victoria en el campeonato, ya que solo ha logrado tres empates, mientras que el Real de Minas luchará por conquistar su primera triunfo en la Liga Nacional.



Vida vs Motagua: A las 7 de la noche hora de Honduras, en el Estadio Municipal Ceibeño Nilmo Edwards (La Ceiba), en sus últimos cinco encuentros los azules ganaron 3 duelos, empataron uno y perdieron otro.



Olimpia vs UPNFM: En el Estadio Tiburcio Carías Andino (Tegucigalpa), a las 7 de la noche, en sus más recientes enfrentamientos los merengues han ganado 4 veces y empatado solamente en uno.



Juticalpa vs Marathón: En sus últimos partidos el Monstruo verde ganó en 3 oportunidades y los olanchanos en dos, este duelo se jugará en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas (Juticalpa), a las 7 de la noche.



Real España vs Honduras Progreso: A las 7 de la noche en el Estadio Francisco Morazán (San Pedro Sula), de este enfrentamiento la máquina ha alcanzado tres triunfos y ha empatado dos.



Platense vs Real de Minas: En el Estadio Excelsior ( Puerto Cortés), a las 7:15 de la noche, esta será la primera vez que los tiburones se enfrente al equipo recien ascendido.





Tabla Liga Nacional de Honduras:



Vida con 7

Olimpia con 7

Motagua con 6

UPNFM con 5

Honduras de Porgreso con 4

Real España con 4

Marathón con 3

Juticalpa con 2

Platense con 1

Real Minas con 0



Máximos goleadores:



Jorge Benguché (3) - Lobos UPNFM

Carlos Bernárdez (2) - Vida

Maxi Callorda (2) - Real España

Rony Martínez (2) - Olimpia