Comisión Regional de Disciplina del Norte, procede contra Héctor Vargas por bocón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Marathón Héctor Vargas, ha sido citado por la Comisión Regional de Disciplina del Norte (CRDN) debido a polémicas declaraciones en los últimos días.



Tras algunas acusaciones contra entrenadores y periodistas deportivos, Vargas tendrá que comparecer el martes 21 de agosto a las 10:30 de la mañana.



La gota que derramó el vaso fue lo que dijo sobre Tato García, entrenador del Real España "El gordito es buen muchacho, a ver que pasa el fin de semana ya que nos toca jugar con él. Yo no lo escucho, al gordo no lo escucho. No puede ni manejar su cuerpo y cómo va a manejar a un club. Está gordo ese muchacho. Él es entrenador y tiene que estar flaco y estar bien."



El entrenador argentino tendrá que presentarse por "infracciones contra el honor y de naturaleza discriminatoria", según Mario García, secretario de la Comisión Regional de Discplinia del Norte.