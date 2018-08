"El Depredador": El máximo cazador alienígena ha evolucionado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -En 1987 los amantes de la ciencia ficción llenaron los cines gracias al éxito de "El Depredador".



Sin embargo, hoy en día muchos no saben de qué trata la película, es por eso que a continuación te damos a conocer una breve historia de la cinta.



Depredador de 1987, que fusionó una película de hombres en una misión con la idea de una criatura que los va eliminando uno por uno como un cazador implacable proveniente de un mundo más allá del nuestro, quedó grabada en la imaginación de las audiencias, le dio al mundo uno de los monstruos cinematográficos más icónicos de todos los tiempos y generó una serie de filmes.



Las películas de Depredador cobraron vida con los hermanos guionistas Jim y John Thomas, quienes tenían una idea para un guión llamado “Hunter”.



Los hermanos Thomas soñaron el concepto esencial de la cinta después de haber escuchado un chiste de que una película nueva de Rocky debería ponerlo a pelear contra un extraterrestre, la realidad es que estaban fascinados con la noción de poner de cabeza el concepto de la cacería, en el que un alienígena rastreara a los mejores objetivos, en vez de que los humanos tuvieran la delantera.



Una vez que el estudio aceptó emprender la producción de "El Depredador", Davis comenzó a recolectar los otros elementos, incluyendo al director John McTiernan y a un reparto lleno de tipos duros.

En el equipo de hombres de aspecto militar sonaron los nombres de Arnold Schwarzenegger y a él se le unieron Carl Weathers, Bill Duke, Sonny Landham, Jesse Ventura, y un joven con ambiciones en la actuación y un gran crédito como escritor de Lethal Weapon en su haber, llamado Shane Black.



Depredador fue un éxito, y no sólo en cuanto a la taquilla. Desde entonces, se ha convertido en una de las películas favoritas de los cinéfilos. “Se volvió un gran éxito de culto. No deja de exhibirse a lo largo de todo el mundo”, comenta Davis. “Lo sé, porque me llegan los cheques. Todo mundo la ha visto”.



El éxito de Depredador trajo consigo una secuela, Depredador 2, que se desarrolla en 1997, durante un verano sofocante en Los Ángeles.

Una vez que pandillas entran en guerra, una amenaza mucho más peligrosa acecha las calles y las azoteas, eliminando a traficantes de drogas y desafiando a la policía.



La adaptabilidad de la criatura del Depredador ha ayudado a que la franquicia se extienda a películas tales como Alien vs. Predator y Predators, del 2009, producida por Robert Rodriguez.

Pero después de unos cuantos años alejado de la pantalla, los cazadores están de regreso más vigentes que nunca con algunas ideas nuevas de Black, quien, desde ese viaje a la jungla, ha disfrutado una sólida carrera detrás de cámaras, así como Dekker.

Este año los creadores de la saga tienen preparado la siguiente secuela, que se estrenará en septiembre en Honduras.