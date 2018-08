Zonas de Honduras que sufrirán cortes de energía eléctrica el miércoles 15 de agosto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias y residenciales de la zona norte de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el miércoles 15 de agosto debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas PGR-L318, VNU-L391, CTE-L312, CTE-L312, SGT-L373, PAV-L367, ZAM-L385, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:00 AM a 4:00 PM en Siguatepeque, Comayagua

Barrio El Carmen

San Juan

Colonia Las Américas

Barrio Saragoza

Aldea San Isidro

El Rosario

Pozo Azul

La Cañada

Corralitos

La Danta

La Tigra

Guachipilín

Las Lagunas

San José de Pane

El Hormiguero

De 8:00 AM a 4:00 PM en San Lorenzo, Valle

El Bejucal

El Pimpo

El Tular

Colonia Gracias a Dios

El Pedrerito

Aldea Agua Fría

Playa Grande

Barrio Jazmín

Barrio Enmanuel

Puerto de La Brea

El Polvo

El Vado

Los Comales

Aldea El Guanacaste

La Montaña

El Corcobado

El Relleno

Las Pilas

Los Huatales

Playa La Guayaba

La Máquina

Las Crucitas

Caracol

El Carmen

Las Pelonas

Gualora

Playa del Burro

El Ojochal

Punta Onda

De 8:00 AM a 4:00 PM en El Paraíso

Yuscarán

Rancho Quemado

Oropolí y zonas aledañas



De 8:00 AM a 5:00 PM en Atlántida

Aldea San José

La Guadalupe

Esparta

Buenos Aires

La Champa

El Verdun

De 8:00 AM a 12:00 PM en Atlántida

Aldea Siempre Viva

Aldea Lombardía

Aldea Piedra de Afilar

Flores de Italia

Mata de Guineo

La Libertad

Aldea El Suspiro

Aldea Los Cerritos

De 8:30 AM a 4:30 PM en Villanueva, Cortés

Colonia Villa Real

Colonia Hacienda Real

Dos Caminos

Colonia Shalom

Colonia Sinaí

Colonia Colinas de Suiza

El Milagro

Guarumas

Las Cañadas

Colonia Siboney

Aldea La Sábana

Colonia Democracia

Colonia Buena Vista



De 8:30 AM a 3:30 PM en El Progreso

Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del Norte

Colonia Aurora

El Compadre

Colonia El Porvenir

Chotepe

Aldea Fuerzas Vivas

San José del Negrito

Aldea Brisas del Norte

Brisas de la Libertad