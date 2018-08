Selección de Fútbol de Honduras sub 20 será cabeza de grupo en Premundial

La base de la Selección Sub 20 de Honduras que ganó medalla de bronce en lo Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, encarará el premundial en noviembre.

TEGUCIGAPA, HONDURAS.- La Selección de Fútbol de Honduras sub 20 ha sido determianda este martes como cabeza de serie del premundial sub 20 de Concacaf que se jugará en Brandenton, Florida le próximo noviembre. El equipo hondureño está al mando de Carlos Tábora y mantiene su base de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.



Honduras será líder del grupo D, en el que estará disputando el grupo ante cinco equipos más, y para avanzar a la segunda ronda deberá quedar en el primer lugar. Si logra acceder a la misma, deberá jugar una triangular y quedar entre los primeros dos lugares para avanzar al mundial.



Para Honduras será importate hacer un buen papel además de buscar la clasificación mundialista, dado que el seleccionado centroamericano que más puntos haga en el torneo, se clasificará a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Este premundial se jugará con 34 selecciones y será del 1 al 21 de noviembre del presente año y se realizará en las instalaciones de la Academia IMG en Bradenton, Florida. El torneo está clavado en la ventana de partidos de la FIFA de noviembre, lo que significa que los equipos podrán competir con sus mejores jugadores para el título de la Confederación.



Para llegar a tono a este torneo, Fenafuth está organizando un campeonato centroamericano sub 19 que se realizará en Comayagua del 19 al 26 de agosto, con la participación de las siete selecciones de la región.

DEL SORTEO

El sorteo oficial, que clasificará a los treinta y cinco equipos participantes en seis grupos para la primera ronda de la competencia, será transmitido el jueves, 13 de septiembre de 2018 a las 10:00 am ET. Los aficionados podrán seguir el evento a través de Concacaf.com y los socios con derechos de la Confederación.



A diferencia del formato anterior de la competencia masculina, que incluía eliminatorias regionales en el Caribe y Centroamérica, seguido de un campeonato final, la edición rediseñada del 2018 asegurará que todos los equipos participantes tengan acceso a jugar más partidos de fútbol de alto nivel.



El sorteo se llevará a cabo usando 5 bombos. Basado en el Ranking Masculino Sub-20 de Concacaf (se publicará en las próximas semanas), los primeros 6 clasificados serán colocados en la posición 1 de cada grupo, mientras que los 29 equipos restantes serán distribuidos en los bombos de la siguiente manera:



Cabezas de serie (grupo y posición): Estados Unidos (A1), México (B1), Honduras (C1), Panamá (D1), Costa Rica (E1) y El Salvador (F1)



Bombo 1: Cuba, Guatemala, Trinidad y Tobago, Haití, Canadá y Jamaica

Bombo 2: Antigua y Barbuda, Bermuda, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba y Suriname

Bombo 3: Nicaragua, República Dominicana, Puerto Rico, Guadalupe, Santa Lucía y Guyana

Bombo 4: San Vicente y las Granadinas, Granada, Islas Caimán, Barbados, Belice y Dominica

Bombo 5: Islas Vírgenes de EE. UU., Martinica, Sint Maarten, San Martín y Monserrat