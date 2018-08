Cantante Martha Sánchez, traicionada por su vestido en un concierto en España

MADRID, ESPAÑA.- Marta Sánchez pasó un penoso momento arriba del escenario, cuando se le cayeron los tirantes de su vestido.



La cantante española presentaba su concierto en Cantabria, España, cuando accidentalmente se le cayeron los tirantes de su brillante vestimenta y quedó con el torso al descubierto.



Ante esta inesperada situación, la intérprete de "Mujer a Mujer" actuó con mucha destreza y no interrumpió el tema que cantaba en ese instante.



Martha dio la espalda al público, mientras su asistente le proporcionó una chaqueta que colocó rápidamente y el incidente quedó solucionado.



Los fans de la artista no tardaron en pronunciarse en redes sociales, quienes aseguraron que Martha Sánchez es una excelente profesional de la música al no haber pausado el espectáculo.

A Martísima se le he roto el vestido y nos ha enseñado las tetis con muchísimo glamour. pic.twitter.com/xgkBveGju5 — Vicky (@Vic_Pelayo) 12 de agosto de 2018