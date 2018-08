Vídeo: Nicky Jam se lleva susto durante un concierto en México

MONTERREY, MÉXICO.- El cantante de reguetón Nicky Jam se llevó un tremendo susto por una supuesta balacera durante un concierto en Monterrey, México.



El artista cantaba su éxito "Travesuras" cuando se escucharon ruidos parecidos a detonaciones, por lo que el puertorriqueño dejó de cantar por unos segundos.



Rápidamente se dio cuenta que se trataba de la pirotecnia que lanzó la producción y siguió cantando como si nada pasara, mientras no podía contener la risa.

Te puede interesar: Así lucía Nicky Jam antes de ser famoso



Después expresó: "Yo dije: me mataron en Monterrey, me mataron en Monterrey".



Este incidente no pasó desapercibido entre sus seguidores que captaron el momento y lo subieron a las redes sociales.

Mira aquí: Los 10 reguetoneros más ricos del mundo ¿Cuánto ganan?

Así reaccionó Nicky Jam tras escuchar el sonido de su misma producción este fin de semana en #Monterrey; pensó que se trataba de una balacera. #Viral @telediariomty pic.twitter.com/gCG8gUHzaF — Víctor Martínez (@victormtzlucio) 13 de agosto de 2018