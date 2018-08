Preparador físico del Vida, Rossel Sabio responde a los rumores de dopaje

LA CEIBA, HONDURAS. -El preparado físico del Vida, Rossel Sabio respondió a la polémica de los rumores del uso de sustancias prohibidas en la plantilla cocotera que habrían sido artífices del rendimiento actual de los jugadores en lo que va del torneo Apertura 2018.



"Quienes tienen que hacerse doping son aquellos que no quieren ver el trabajo que está haciendo el Vida, el que no quiere reconocer que se está haciendo bien el trabajo, el que ve en manera egoísta lo que estamos haciendo", comenzó.



Y agrega: "No sé de dónde vienen, lo mío es más deportivo. Yo defiendo los colores que estoy portando porque soy yo quien ve día a día como se esfuerzan los muchachos por lo tanto creo que merecen respeto".



Para Sabio, "a La Ceiba se la han visto de menos cuando hemos sido el equipo que ha surtido jugadores a todos los equipos de la Liga Nacional", por lo les recuerda a los críticos que "en Primera División o en Selección Nacional siempre habrá alguien que se formó o jugó en el Vida".



Ante ello el cuerpo técnico del Vida se encuentra tranquilo, contentos, y conscientes de los retos y envían el mensaje de que las puertas de la sede están abiertas para que hagan sus exámenes.



"Cuando deseen pueden venir, aquí los jugadores son muy honestos. Esto ha sido pura bendición de Dios, conocimiento y mucho estudio", concluye Sabio.



El Vida no lideraba en una tercera jornada desde el clausura 2010-2011 que hizo 9 puntos en tres jornadas, y lo hecho hasta el momento es algo que ha acaparado la atención de los críticos tras haber iniciado tarde la pretemporada.