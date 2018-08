Lista de colonias que estarán sin energía eléctrica este martes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció este lunes la suspensión del servicio energético para este próximo martes 14 de agosto de 2018 en varios sectores del país.



El consorcio realizará trabajos de mantenimiento en varias líneas de distribución de la luz eléctrica por lo que tendrá que suspender el servicio por varias horas.



Comayagua, La Espenza, Intibucá (8:00 a 10:00 AM/3:50 PM a 4:00 PM)

Santa María

San José

Guajiquiro

Santa Elena

Santa Ana

Opatoro

Chinacla

Marcala

Santiago de Puringla

Yarula

Cabañas

Santa Catarina

La Esperanza

Intibucá

Yamaranguila

San Marcos de La Sierra

Concepción

Jiquilaca

Colomoncagua

San Antonio

Santa Lucía

Magdalena

Casamasca



Palmerola, Comayagua (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia San Miguel

Colonia Los Ángeles

Residencial Valle Dorado

Tatuaje

Villas Universitarias

Aldea Las Mesas

San Nicolás

Los Mangos

Puente San José

Las Mercedes

El Higuito

rancho Chiquito

Palmerola

La Villa de San Antonio

Las Flores

Represa el Coyolar

El Rodeo

La Pirámide

Nueva Valladolid



Villanueva (8:30 AM a 4:00 PM)

Pueblo Nuevo

Zip Buena Vista

Colonia Monte María

Aldea El Paraíso

Residencial La Hacienda

Aldea El Calán

Aldea El Marañón

Colonia Villa del Río

Colonia Kilómetro 71

Colonia Vista Hermosa

Residencial Real del Puente

Búfalo Villa

Plaza Búfalo



El Paraíso Copán y San Antonio Copán (8:00 AM a 4:00 PM)

Central Hidroeléctrica Morja

San Antonio Copán

La Playona

Agua Buena

Naranjito

Las Juntas

Las Flores

Buenos Aires

La Magua

Río Lindo

Libertad Nueva

Libertad Vieja

San Antonio Crucitas

El Charcón

Santa Cruz

Manguito

Colonia Jubuco

Alto Colón

La Peña

Las Sardinas

San Juaquín

Buena Vista

La Reforma

Pueblo Nuevo

El Ocotón

El Macical

Loma Ancha

San Raymundo