Madonna, la sexagenaria reina del pop y la reinvención

Madonna es la cantante más vendida de todos los tiempos, no es la primera que se mantiene activa en la tercera edad.

El paso del tiempo suele ser visto como un inconveniente para los ídolos musicales, pero no parece el caso de Madonna, que se mantiene en lo alto, tomándose el desafío al calendario como una más de sus muchísimas transgresiones.

Estrella de larga trayectoria en un entorno, el pop, asociado a la fugacidad, referente de la liberación sexual y figura de mujer total, tan artista como empresaria, inspiradora del empoderamiento femenino, Madonna Louise Ciccone afronta desde la atalaya su inminente cumpleaños número 60, a celebrar el próximo jueves, 16 de agosto.

Y contrarío a lo que se puede pensar la edad no ha sido excusa para mantener vivo su legado. Sus discos y, sobre todo, sus giras siguen movilizando multitudes y las sucesivas nuevas estrellas del ramo no dejan de mirarla como un ejemplo a seguir: ahí están Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, Taylor Swift o Miley Cyrus, todas ellas admiradoras confesas de su sentido de la reinvención artística, su capacidad de incidir en la sociedad a través de la música, su don por proyectar al gran público ideas vanguardistas y su ejemplo de mujer dueña de su destino. Casi nada.

La historia de su vida a través de su música.



Más allá de la música

La voz de Holiday, Like a virgin, Material girl, “La isla bonita”, Music, Hung up… es mucho más que una cantante y compositora. Y ahora, en tiempos de empoderamiento no solo en clave feminista sino de antirracismo o de causa LGTBI, su trayectoria revela ciertos perfiles adelantados a su tiempo.

Tenemos a la virgen que insinúa una desatada promiscuidad, a la devota que besa un santo negro en Like a prayer, a la divulgadora del preservativo para combatir el sida, a la estrella que muestra escenas de homosexualidad y lesbianismo en el filme “En la cama con Madonna”. Su idea de amor universal, hay que decir, no ha sido compartida por el Vaticano, que llegó a suspender uno de sus conciertos en Roma y le valió ser ex comulgada por la Iglesia.

Nuevo álbum

Madonna llega así a los 60 convertida en única superviviente de la gran trinidad del pop conformada por Michael Jackson y Prince, nacidos también en 1958. El pasado junio la diva confirmaba que estaba trabajando en el estudio con el francés Mirwais, cómplice en el explosivo Music del año 2000, y lo cual marcaría su regreso a la escena musical. Mostrando con ello que los 60 van a ser un a época en lo que Madonna seguirá dando de qué hablar y marcando época tal y como la hecho desde el inicio de su carrera.