Héctor Vargas le dice 'gordo' a Tato García, y luego se llama al silencio

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El argentino Héctor Vargas, técnico de Marathón, anunció este lunes que desaparecerá del ruedo mediático por los siguientes tres meses luego de que en el pasado fin de semana explotase una vez más contra los árbitros y se llevara de encuentro a su colega del Real España, el uruguayo Martín "Tato" García.



Sobre las declaraciones apuntó, "Yo creo en dos o tres meses no tengo que dar declaraciones a periodistas, porque creo que no abona nada. Hay cosas que no se van a corregir y después uno termina peleándose solo contra todo el mundo", dijo.



Vargas aseguró que su silencio es una decisión personal y no es una sugerencia de la directiva de Marathón, ya que él "no acepta" consejos de nadie.



"Tampoco nada con pelear contra gente que no va a cambiar. Veo a mucha de la gente que opina o juzga que ensucias el fútbol, cuando ellos han hecho estragos con otros clubes o tienen graves problemas con sus empresas periodísticas. Ellos te juzgan como si fueran los castos y puros del deporte", aseguró.



"Esta decisión es propia, yo todas las declaraciones que hago son propias y no afectan en nada al club. Por ahí si alguna vez le he tirado a la Federación fue porque yo creo que es así o porque un directivo se sienta afectado. Yo no acepto recomendaciones de nadie, tengo 45 años de fútbol.



Cuando estoy equivocado puedo reconocer, pero tienen que ser de alguien que entienda más de fútbol, pero hay muy pocos en el país. No puedo escuchar las recomendaciones de Ponce Morazán, Yanuario Paz o de gente que no puede ni aconsejar a su familia" añadió.



Vargas volvió a la carga una vez más y arremetió contra Martín García una vez más al que tildó de incapaz para estar al frente de Real España.



Finalmente dijo, "El gordito es buen muchacho, a ver que pasa el fin de semana ya que nos toca jugar con él. Yo no lo escucho, al gordo no lo escucho. No puede ni manejar su cuerpo y cómo va a manejar a un club. Está gordo ese muchacho. Él es entrenador y tiene que estar flaco y estar bien" cuestionó.