David Silva se retira de la selección española

MADRID, ESPAÑA.- El extremo del Manchester City David Silva anunció este lunes su retirada de la selección española, en una carta publicada por la Federación Española de Fútbol y por el propio jugador en su cuenta de Twitter.



"No resulta fácil, después de todo lo vivido, sentarse a escribir estas líneas", comienza la misiva del futbolista canario.



"Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión de terminar mi etapa en la Selección Española de Fútbol. Sin duda es una de las elecciones más difíciles de mi carrera", explica el jugador de 32 años.



Silva conquistó el Mundial de Sudáfrica-2010 con 'La Roja', así como las Eurocopas de 2008 y 2012. También disputó los Mundiales de Brasil-2014 y de Rusia-2018.



"Me voy feliz por lo conseguido, he vivido y soñado con un equipo que será recordado siempre", añade.



Silva disputó 125 partidos con la selección, en los que anotó 35 goles.