Papá de Meghan Markle revela que tuvo una acalorada discusión con el príncipe Harry

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La polémica no deja de rondar a la duquesa de Sussex, Meghan Markle, por culpa de su familia, esta vez por parte de su padre.



Una vez más, el exdirector de fotografía se acercó a los medios y confesó que días antes de la boda de su hija Meghan y el príncipe Harry le colgó el teléfono a su yerno.



Todo comenzó cuando el hijo de la princesa Diana le recomendó que no fuera a la prensa porque "terminaría llorando".



Sin embargo, Markle no escuchó sus palabras e hizo un acuerdo con una agencia para que le fotografiaran días antes de la boda aparentando lucir interesado en aprender sobre el nuevo país en el que viviría su hija.



Al darse cuenta de lo ocurrido, Harry y Meghan llamaron a Thomas y el negó haber cooperado para las fotografías.



Días después, cuando Markle se encontraba en el hospital, y luego que se revelara su engaño, el príncipe lo llamó y le dijo "Si me hubieras escuchado, esto nunca hubiera sucedido".



El fotógrafo reconoció que Harry y su hija tenían razón y que les dijo que lo mejor para todos era que se muriera para que pudieran pretender estar tristes.



Esto no impidió que Meghan y Harry se dieran el "Sí, acepto" frente a miles de personas que vieron la boda real.