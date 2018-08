Desgarrador relato de menor hondureña abusada en centro de detención en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- “A mí me abusaron en un centro de detención en Texas", con estas palabras una menor hondureña comenzó su relato de la osadía que vivió en un centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos.



La joven, llamada Rosa, de 16 años de edad, viajó desde su tierra natal: Honduras en busca del sueño americano, donde fue detenida en la frontera con México.



En el relato la menor no especifica si en el proceso participaron agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o de la Patrulla Fronteriza, pero sí denunció que en el centro de detención en el que se encontraba fue abusada sexualmente en varias ocasiones.



"Lo que no me hicieron en el viaje desde Honduras a México, me lo hicieron aquí en Estados Unidos”, relató, mientras detallaba que sufrió el mismo abuso en tres o cuatro ocasiones.



Un informe publicado por la Organización de Iniciativas Comunitarias para los Migrantes en Confinamiento (CIVIC) detalla que entre enero de 2010 a junio de 2016 existen 36 mil denuncias de inmigrantes por abuso físico y sexual.



El documento menciona que del total de abusos al menos 15 mil fueron perpetuados por miembros de ICE y 10 mil por la Patrulla Fronteriza.