Registran 36 mil abusos sexuales contra inmigrantes en la frontera de Estados Unidos

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Forcejeos, abuso físico y sexual, las denuncias de inmigrantes, principalmente de Centroamérica, hacen eco pues en menos de seis años un total de 36 mil personas han sido víctimas de autoridades y agentes fronterizos desde enero de 2010 hasta junio de 2016.



De acuerdo a la Organización de Iniciativas Comunitarias para los Migrantes en Confinamiento (CIVIC), unos 15 mil casos corresponden a violencia físico por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y 10 mil por la Patrulla Fronteriza.



El estudio, publicado por el diario mexicano El Universal, detalla que la mayoría de los abusos fueron cometidos en centros de detención de menores.



Rosa, una menor migrante hondureña relató el horror que vivió en un centro de detención, donde fue abusada sexualmente en varias ocasiones.



“A mí me abusaron en un centro de detención en Texas. Lo que no me hicieron en el viaje desde Honduras a México me lo hicieron aquí en Estados Unidos”, contó.



Laura Matamoros, otra de las menores detenidas y que viajaba desde El Salvador, dijo que cuando estuvo recluída en Texas trató de suicidarse después de ser torturada psicológicamente por agentes de ICE tras haber denunciado a un custodio por abuso sexual.



La investigación también señala que estos incidentes solamente suman a la lista de delitos contra menores cometidos y que en los últimos cuatro años han sido denunciados unos 1,300 casos de abusos sexuales contra mujeres a manos de miembros del ICE.