Simeone y el reto de gestionar el plantel más talentoso de la historia del Atlético

TALLIN, ESTONIA.- El Atlético de Madrid tendrá como gran objetivo esta temporada la final de la Champions en el Estadio Metropolitano (1 de junio de 2019) y, para ello, su entrenador, el argentino Diego Simeone, contará con el plantel más talentoso de la historia del club rojiblanco.



Pero hasta esa cita en el flamante nuevo estadio colchonero, al Atlético le queda un largo camino que comenzará, de manera oficial, este miércoles con la Supercopa de Europa ante el Real Madrid en Tallin, la capital de Estonia.



A diferencia de lo ocurrido en los últimos años, cuando el equipo madrileño tuvo que vender por motivos económicos a estrellas como Sergio Agüero, Radamel Falcao o Diego Costa (aunque este regresó la temporada pasada tras su paso por el Chelsea), el Atlético de Madrid ha conseguido retener a su gran estrella, el delantero francés Antoine Griezmann.



Un ejemplo más de que el Atlético, de la mano de Diego Simeone, se ha convertido en un grande de Europa y aspirante a todos los títulos, empezando por la deseada Champions.



Para lograr este ansiado título, que se escapó dos veces en los últimos años, en sendas finales ante el Real Madrid (2014 y 2016), Simeone dispondrá de una de las mejores plantillas del fútbol europeo y, sin duda, la mejor en la historia del club.



- Continúan Griezmann y los pesos pesados -

Además de Griezmann, continúan todos los protagonistas de los éxitos del Atlético en los últimos años, empezando por el esloveno Jan Oblak, considerado uno de los mejores porteros del mundo. Los centrales uruguayos Diego Godín y José María Giménez, los centrocampistas 'Koke' Resurrección y Saúl Ñíguez y el delantero Diego Costa seguirán formando la columna vertebral del equipo de Simeone.



Y jugadores como Lucas Hernández, Thomas Partey, Ángel Correa, Vitolo, Stefan Savic, Juanfran Torres o Filipe Luis continúan un año más en la disciplina rojiblanca.



Pero en esta ventana de fichajes que finalizará el último día de agosto, el Atlético ha incorporado hombres que tienen de dar al Atlético el salto de calidad que necesita el equipo para aspirar a todo: el francés Thomas Lemar, el portugués Gerlson Martins, el croata Nikola Kalinic, el colombiano Santiago Arias o los españoles Antonio Adán y 'Rodri' Hernández, el joven formado en el Villarreal que está llamado a ocupar en un futuro próximo el puesto de mediocentro en la Roja.



El capitán 'Gabi' Fernández y la leyenda Fernando Torres son las principales bajas para la próxima temporada, aunque se supone que no se notarán demasiado en el equipo, ya que los dos veteranos habían perdido protagonismo en el once habitual del Atlético.



- 'Jugones' que no triunfaron con el 'Cholo' -

Todo ello supondrá un reto para Simeone, un entrenador al que con frecuencia se le critica el no sacar provecho de los jugadores con más talento individual. Diego Ribas o Arda Turan se marcharon hartos de tener que correr tanto y otros como Yannick Carrasco, Nico Gaitán, Jackson Martínez, Luciano Vietto, Raúl Jiménez o Alessio Cerci nunca se acostumbraron al despliegue físico al que obliga el 'Cholo' en cada partido.



Vitolo y Correa, por ejemplo, tendrán nuevas oportunidades para demostrar al fin la calidad que atesoran y convencer a Simeone para formar parte del once habitual, pero este curso tendrán mucha más competencia.



"Tenemos un grupo nuevo, con muchos recién llegados que se tienen que adaptar. Eso va a llevar un tiempo, se fueron referencias del vestuario y otros tienen que dar un paso adelante", declaró Simeone el pasado sábado, tras perder 1-0 contra el Inter en la presentación del equipo en el Metropolitano.



"Tenemos que formar un buen grupo y a partir de ahí formar un equipo. No considero que a partir de buenos nombres de futbolistas podamos hablar de una gran plantilla, sino que es el grupo lo que harán una buena plantilla y no simplemente los buenos futbolistas", advirtió.



Una buena actuación contra el Real Madrid y, sobre todo, ganarle al fin un título al eterno rival tras las dos finales de Champions perdidas, podría dar al Atlético la confianza necesaria para afrontar la temporada con las máximas aspiraciones.