Vídeo: Así fue la presentación de Katheryn Banegas en el quinto concierto de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hondureña Katheryn Banegas se presentó una vez más en el escenario de La Academia y su presentación no fue la mejor de la noche.



Al ritmo de Natti Natasha y de Thalía, la catracha interpretó "No me acuerdo" con un estilo que la hizo destacarse, pero que su voz le jugó una mala pasada.



La artista se notaba en el escenario cansada, sin aire y sin muchos movimientos.



Es importante destacar, que esta es la primera vez que la sureña interpreta una canción al ritmo de reguetón.



Banegas reconoció que tuvo varios problemas en el escenario, pero que quedó satisfecha con lo que hizo.