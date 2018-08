El Instituto Central Vicente Cáceres celebra 140 años formando jóvenes de éxito y valor

Tegucigalpa, Honduras

Las historias de arduas jornadas de estudio, las travesuras de adolescentes, las enérgicas y divertidas potras, los incansables ensayos de la banda y las inolvidables lecciones de matemáticas comenzaron a escribirse hace 140 años.



Como el Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) no hay dos y hoy que es su cumpleaños, los profesores y estudiantes han prometido tirar la casa por la ventana.



Y es que los 140 años de servicio a la población, en especial a la capitalina, no pueden pasar de desapercibidos.



El carisma, ocurrencia e inteligencia son parte del perfil que definen a un centralista, inconfundibles por el uniforme gris y blanco que visten.



Pero en sí, ¿cómo es el alumno que estudia el Central? ¿Qué características tiene? Tras una serie de preguntas que EL HERALDO le realizó a decenas de estudiantes, ellos se autodefinieron como: educados, honestos, alegres, guapos, amistosos y cariñosos; pero, además, atesoran metas, sueños, altruistas y, sobre todo, comprometidos con la sociedad.



La población capitalina de cariño los ha bautizado con el apodo de “Ratas”, por el gris de su uniforme.



“He escuchado que nos dicen ‘Ratas’, en lo personal no me ofende ni me disgusta, durante todos estos años hemos demostrado que el Central es la mejor institución formadora que tiene Honduras”, comentó la estudiante Carla Jiménez.



Los centralistas también son populares por presentar los mejores cuadros de palillonas, pomponeras, pelotones, cadetes etc.



“No somos aburridos. Cuando se trata de divertirnos somos los primeros. Participamos en fiestas culturales, para festejar nuestro aniversario ya estamos listos, tenemos muchas sorpresas”, detalló Laínez.



A esto se suman las diferentes disciplinas deportivas que en la actualidad practica la institución. En el caso del fútbol es una de las pasiones que más une a los jóvenes.



En la actualidad el ICVC alberga a un estimado de seis mil educandos y unos 300 profesores.



Por jornada estudian un aproximado de 2,250 alumnos. Además de 1,500 que se forman durante los fines de semana.



En la institución pública se educan jóvenes con edades que van desde los 12 a los 18 años.



Formadores

El ICVC es una entidad educativa de alto nivel, ya que el 90 por ciento de los docentes poseen maestrías, cursos y diplomados obtenidos en las universidades de Honduras y a nivel internacional.



Tal es el caso de Diana Arriaga, quien desde 1998 trabaja en el establecimiento educativo.



“Cumplir 140 años de fundación para mí es un orgullo enorme. Soy egresada de esta institución, mi sueño de trabajar en este colegio inició desde que estudiaba, con el paso de los años me preparé y aquí estoy, es parte de mi vida”, relató la educadora.



Arriaga añadió que instruir y educar a los cipotes para que persigan sus sueños ha sido uno de sus mejores regalos.



El ICVC se fundó el 13 de agosto de 1878, con el nombre oficial de Colegio Nacional de Segunda Enseñanza, durante la administración del doctor Marco Aurelio Soto.



El 3 de octubre de 1878 se celebró una ceremonia de apertura en donde se establecieron las funciones que tendría el centro educativo, ya que funcionaría como proyecto piloto.



El colegio se ubicaba en la planta baja de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), localizada en un pequeño jardín del Parque La Merced, en el centro de Tegucigalpa.



Tuvieron que pasar 91 años para que la institución, reconocida a nivel centroamericano, pasara a llamarse Instituto Central Vicente Cáceres, durante el gobierno de Oswaldo López Arellano, en 1969.



En el histórico instituto se han formado figuras sobresalientes, unas que han dejado un gran legado en el país y otras que contribuyen al desarrollo de la patria.



Entre las figuras más destacadas del país que han egresado del ICVC se encuentran: el expresidente de la República, Carlos Roberto Reina (QDDG); el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noé Pino; el compositor y cantautor, Víctor Donaire; el exmiembro de la Junta Militar de 1956-1957, mayor Roberto Gálvez Barnes; abogado y precursor de la Estudiantina de Derecho, banda artística fundada en 1968, Roberto Bográn, entre otros.