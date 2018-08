Tegucigalpa, Honduras

-Buenos días. Saludan tres jóvenes universitarios.



-¡Muy Buenos días! ¿Ustedes son de la clase de Historia de Honduras?, contestó con mucho entusiasmo Mario Bardales, el simpático guía del Museo de las Telecomunicaciones.



Bardales, de 48 años de edad, es no vidente desde su adolescencia y, además, es el secretario general de la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (Andepcih), la organización que este año será beneficiada con los fondos recaudados en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.



Luego del cruce de palabras, Bardales invita a los universitarios a realizar el recorrido por el museo, “vamos jóvenes, vengan por acá”, les dice.



Con su bastón blanco por delante, el guía da unos pasos y lleva a los estudiantes hasta dónde se encuentra un telégrafo. Le basta dar media vuelta y un par de pasos para mostrar las escrituras de los telegrafistas.



Bardales conoce como la palma de su mano cada rincón y la ubicación de las cientos de piezas que posee el museo.



“Trato de desempeñar mi trabajo lo mejor que puedo, demostrando que nosotros solo necesitamos una oportunidad”, recalcó Bardales.



Con datos históricos y la función que tiene cada instrumento va avanzando por los salones del museo de Hondutel.



“Llevo 12 años de trabajar en la empresa y durante este tiempo he conservado mi empleo por mi esfuerzo y no por ser una personas con discapacidad”, manifestó el entrevistando quien lleva 30 años de velar por los derechos de los no videntes.



Reveló que a diario trabaja más de 12 horas, ya que luego de cumplir sus jornada en el museo realiza asesorías de proyectos o dedica unas tres horas de labores en la Andepcih.



Además, disfruta pasar los fines de semana con su familia, sus pasatiempos son jugar ajedrez y fútbol.



Para apoyar a la Andepcih, EL HERALDO realizará la VII Vuelta Ciclística que se desarrollará este próximo 23 de septiembre.