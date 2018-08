El sorprendente Vida, el equipo a destacar de la fecha 3 del Apertura en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vida de La Ceiba, un equipo donde los jugadores no reciben salarios a tiempo, donde muchos están a préstamo, donde los uniformes no son de marca, donde las condiciones son limitadas, donde un solo directivo se ha quedado con toda la carga y donde los "güevos" están sobrando a la hora de jugar fútbol.



Ese es el Vida (el campeón de los 80's grita alguien de la alegría saliendo de abajo de las piedras), el nuevo líder del fútbol hondureño tras jugarse tres fechas del torneo Apertura de la Liga Nacional en la temporada 2018-2019.



Al mando de Raúl Martínez Sambulá (quien a su vez es regidor de la municipalidad de La Ceiba), el equipo Cocotero tiene 7 puntos en la tabla de posiciones, 5 goles a favor y ninguno en contra, dos más que Olimpia, que con la misma cantidad de puntos, se esconde con seis jugadores defensivos en el llamado "clásico nacional" (por los románticos) ante Marathón en San Pedro Sula.



Comparando el plantel del Vida y de Olimpia, habrán más de 60 millones de diferencias (literal). Y comparando la situación del Vida con el resto de clubes de la Profesional, habrá que darle méritos ¿no?



Pero hay que decirlo también, el Vida está haciendo lo que tiene que hacer, jugar con inteligencia ante los grandes, salir con "el cuchillo entre los dientes" ante los chicos, por eso goleó a Juticalpa, por eso le ganó a Real de Minas.



Pero ahora se viene Motagua, una prueba de fuego en La Ceiba. Una prueba de fuego para aquellos que dicen que son Vida. Para aquellos que siguen cantando la canción del Cocotero y que cuando se toman dos que tres ponen la rola que les hizo "El Roble Copaneco". Si de verdad quieren al Vida, el miércoles el estadio Ceibeño debería estar lleno.



Otros resultados

Olimpia empató 1-1 con Marathón el sábado en el inicio de la fecha 3. Marathón, campeón nacional no ha podido ganar en el presente torneo, empates ante Vida y UPNFM le tienen con tres puntos en la tabla de posiciones. El León es coolíder con Vida, pero con el plantel que tiene no es para que se vaya a jugar con seis jugadores de defensa. Bueno, lo que pasa es que los periodistas no sabemos de fútbol.



En Juticalpa, el equipo local y el Honduras de El Progreso empataron a cero. Este partido fue una lágrima. Solo así se puede resumir.



En Puerto Cortés, Platense y Lobos UPNFM le dieron oportunidad al Rambo de la Gente (Julio César de León) de seguir sumando minutos en Liga Nacional. De allí no sé qué más les podemos contar que un enorme 0-0.



Y en Tegucigalpa, Motagua ganó 1-0 con un penal a Real España, donde también, vamos a destacar los 100 goles en LNP de Rubilio Castillo. Del partido solo diremos que no es posible que dos de los equipos más grandes de Honduras jueguen tan lento. Zzz...



TABLA DE POSICIONES





Próxima jornada

Miércoles 15 de agosto

7:00 PM | Juticalpa vs Marathón

7:00 PM | Olimpia vs Lobos UPNFM

7:00 PM | Real España vs Honduras de El Progreso

7:00 PM | Vida vs Motagua

7:15 PM | Platense vs Real de Minas



Máximos goleadores

Jorge Benguché (3) - Lobos UPNFM

Carlos Bernárdez (2) - Vida

Maxi Callorda (2) - Real España

Rony Martínez (2) - Olimpia