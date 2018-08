Juticalpa FC y Honduras de El Progreso se reparten un punto de un aburrido partido

JUTICALPA, OLANCHO.- Juticalpa FC y Honduras de El Progreso empataron a cero el domingo por la fecha 3 del torneo Apertura 2018-2019 de la Liga Nacional de Honduras, en un aburrido partido jugado en el estadio Juan Ramón Brevé.

El juego tuvo apenas acción, aunque no podemos decir que no faltó al menos entrega, pero no ha sido el mejor de los espectáculos en lo que va del torneo.

MIN 16. El árbitro Marlon Díaz no dio por válido un gol de Ovidio Lanza porque estaba en posición adelantada, tras la señal del asistente Óscar Velásquez.



MIN 35. Sale lesionado en el Honduras, el defensor Walter Ramos, en su lugar ha ingresado Johnny Rivera.

MIN 77. Es un partido menos que aburrido, muy trabado, con fútbol tosco. Realmente sin mucho que dar. Pese a las pocas oportunidades, hay que destacar el portero estadounidense-mexicano Justin Pérez del Honduras de El Progreso.

MIN 81. El árbitro Marlon Díaz ha tomado una buena decisión al no sancionar un penal tras una falta que nunca existió en la salida del portero Pérez sobre Ovidio Lanza.

El equipo Canechero al mando de Héctor Castellón buscó su primera victoria en el torneo, tras su debut ante Real España (1-1) y derrota ante 3-0 ante el Vida en La Ceiba.

Honduras de El Progreso al mano de Mauro Reyes, sacó su primer punto de visita, tras vencer a Motagua 2-0 en la fecha 2 y derrota ante Lobos UPNFM (3-1) en el estadio Nacional.

En la fecha 4, Juticalpa recibirá a Marathón el miércoles 15 a las 7:00 de la noche y el Honduras de El Progreso se medirá ante Real España en San Pedro Sula.

JUTICALPA

1. Woodrow West

4. Hilder Colón

6. Carlos Palacios

8. Oliver Morazán

9. James Cabezas

10. Carlos Ovidio Lanza

12. Víctor Moncada

13. Mailor Núñez

18. Israel Fonseca

21. Henry Ayala

53. Keneth Ulloa

HONDURAS DEL PROGRESO

1. Justin Pérez

4. Luis González

6. Juan Delgado

10. Franklin Morales

16. Johnny Gómez

23. Pedro Mencía

24. Lisandro Gutiérrez

25. Geremías Cantillano

26. Walter Ramos

29. Óscar Alméndarez

31. Gerson Gutiérrez



ÁRBITROS

AR: Marlon Díaz

A1: Óscar Velásquez

A2: Edwin García

AX: Melvin Matamoros