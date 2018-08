Brescia de David Suazo queda eliminado de la Copa Italia al caer en penales ante Novara

BRESCIA, HONDURAS.- David Suazo mandó su mejor equipo para enfrentar este domingo al Novara por la tercera ronda de la Coppa Italia de la que ha quedado eliminado tras caer 4-5 en penales tras un 2-2 en 120 minutos.

El partido se disputó en el estadio Mario Rigamonti de Brescia y hay que decirlo, el Brescia ha regalado el pase a la ronda 4 tras llevar un partido ganado 2-0 a los 49, pero permitió una remontada del Novara que juega en la Serie C.

El primer gol del partido lo ha marcado el goleador Alfredo Donnaruma a los 10 minutos del partido, con asistencia de Bisoldi.

A los 49, Torregrossa de penal ha marcado el segundo gol de La Leonessa y casi asegura el pase a la ronda IV de la Coppa Italia.

A los 72 minutos, Schiavi ha descontado por el equipo del Novara. Este Brescia sufre demás y a los 82, Sciaudone ha empatado para el equipo de Piamonte.

Brescia ahora deberá concentrarse en el campeonato de la Serie B para buscar el ascenso. El mismo comienza el próximo 24 de agosto.



BRESCIA

1 E. Alfonso

5 D. Gastaldello

3 A. Matějů

19 E. Lancini

16 Felipe Curcio

32 L. Tremolada

25 D. Bisoli

6 E. Ndoj

24 M. Viviani

11 E. Torregrossa

9 A. Donnarumma

DT: David Suazo

Coppa Italia (ronda III)

Cagliari - Palermo 2-1

Virtus Entella -Salernitana 2-0

Entella - Salernitana 2-0

Livorno - Crotone 0-1

Sampdoria - Viterbese 1-0

Spezia - SPAL 0-1

Frosinone - Südtirol 0-2

Parma - Pisa 0-1

Empoli - Cittadella 0-3

Sassuolo - Ternana 5-1

Brescia - Novara 2-2 (4-5p)

Chievo - Pescara 1-0

Catania - Hellas Verona 2-0

Torino - Cosenza 4-0

Bologna - Padova 2-0



5 de diciembre (ronda IV)

Sampdoria vs SPAL

Sassuolo vs Catania

Pisa vs Novara

Cittadella vs Benevento

Torino vs Südtirol

Genoa vs Virtus Entella

Bologna vs Crotone

Chievo vs Cagliari



Los ganadores de la ronda IV, clasifican a octavos de final donde ya están clasificados: Milan, Napoli, Lazio, Inter, Fiorentina, Roma, Juventus y Atalanta