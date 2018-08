El exfutbolista brasileño Ronaldo está hospitalizado en Ibiza por neumonía 

Según Diario de Ibiza, Ronaldo llegó en la tarde del viernes al Hospital Can Misses y fue diagnosticado de neumonía. (Foto: AFP)

MADRID, ESPAÑA.- La leyenda del fútbol brasileño Ronaldo está hospitalizada por neumonía en Ibiza (España), donde estaba de vacaciones, y "evoluciona favorablemente", informó este domingo un diario local y confirmó más tarde el propio exjugador.



"Chicos, tuve un caso grave de gripe aquí en Ibiza. Fui hospitalizado el viernes, pero todo está bajo control. ¡Mañana me darán el alta y me iré a casa! Gracias por todos los mensajes y el afecto", señaló Ronaldo en Twitter, horas después de conocerse que estaba ingresado.



Según Diario de Ibiza, Ronaldo llegó en la tarde del viernes al Hospital Can Misses y fue diagnosticado de neumonía. Unas horas más tarde solicitó ser transferido a una clínica privada, Nuestra Señora del Rosario, donde permanece en la UCI.



"Fuentes del centro confirman que evoluciona favorablemente", añadió el periódico de la isla balear.

Ronaldo, de 41 años, es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.



Exjugador del Barcelona y del Real Madrid entre otros, Ronaldo fue convocado por primera vez con la selección brasileña a los 17 años. En 1994 formó parte del equipo que ganó el Mundial de Estados Unidos, aunque no dispuso de minutos.



En 2002 sí lideró al equipo brasileño hacia el título mundial, con un doblete en la victoria ante Alemania en la final. En su trayectoria internacional jugó 97 partidos y marcó 62 goles.