Empleada doméstica muere defendiendo a su patrona tras ataque del esposo en El Progreso

EL PROGRESO, HONDURAS.- La violencia doméstica volvió a dejar luto este fin de semana en Honduras. Una mujer murió a manos de su patrón cuando este intentaba agredir violentamente a su mujer.

El hecho sangriento se suscitó en la colonia Jazmines de la ciudad El Progreso, Yoro, al norte de Honduras.

La mujer identificada como Maribel Flores (55) murió al recibir varios balazos que le propinó su patrón tras una acalorada discusión.

Al parecer el agresor comenzó a insultar a su mujer porque no le sirvió la comida donde él quería, por lo que Flores intervino en la discusión. Sin embargo, el pleito no quedó ahí y enardecido el hombre sacó su arma y le disparó.

El hombre fue detenido poco después por las autoridades y responde al nombre de Francisco Maldonado Baca (78).

El victimario tras ser detenidos por la Policía dijo no estar arrepentido.

En su defensa el victimario alegó que “a esa señora sólo pegarme le faltó, tanto que me ofendió...entonces no tuve más que agarrar el revólver...no me arrepiento, en realidad fue una cosa que me rebalsó demasiado...”, dijo al momento de ser detenido.

Lea además: Mujeres trabajadoras eran madre e hija halladas muertas en La Montañita