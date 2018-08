“Ellas eran mujeres trabajadoras": Familiar de madre e hija halladas en La Montañita

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Les hicieron una llamada, las esperaron en una esquina del barrio Bella Vista, las subieron en un carro y luego las ejecutaron a balazos.



Eso es lo que les ocurrió la noche del lunes a dos mujeres que eran madre e hija.



Las víctimas fueron identificadas como Blanca Ercilia Hernández Membreño, de 37 años de edad, y su hija Norma Elena Hernández Membreño, de 18 años. Las dos mujeres trabajaban en una tortillería ubicada en el barrio Bella Vista de Comayagüela, donde los patrones les pagaban cien lempiras al día.



Los familiares, que llegaron desde horas muy tempranas el sábado a la morgue de Medicina Forense, comentaron que Blanca Ercilia a eso de las 7:00 de la noche del lunes estaba en la tortillería y recibió una llamada de personas no identificadas.



Los desconocidos le dijeron que la esperaban en la esquina, por lo que se fue con su hija. Al llegar al lugar, las subieron a un carro del cual no se dieron las características y ese día no se supo más de ellas.

La madrugada del sábado, personal de la Dirección de Medicina Forense, Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Ministerio Público (MP) reconocieron y realizaron el levantamiento de los dos cadáveres y los ingresaron a la morgue, donde se les practicó la autopsia.



Las dos mujeres perdieron la vida a causa de varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

A Norma Elena le taparon la cara con un trapo antes de ejecutarla. El cadáver quedó a pocos metros de distancia del de su madre, que vestía un pantalón blanco.



Agentes de la DPI iniciaron las averiguaciones orientadas a establecer las causas y los responsables del doble crimen.



Denuncia

Ercilia Membreño, madre de Blanca y abuela de Norma Elena, comentó que el martes fue a denunciar a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que su hija y su nieta se encontraban desaparecidas. Además, fue a buscarlas a la morgue y a los hospitales y no las encontró.



Fue hasta la madrugada de ayer que le avisaron que los cadáveres habían sido encontrados en el sector de La Montañita. “Ellas eran mujeres trabajadoras, vivían en Villa Adela y no tenían problemas”, dijo la acongojada mujer.



Explicó que Norma Elena se graduó el año pasado de bachiller en Administración de Empresas en el Intae y había planificado someterse a la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.