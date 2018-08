Un total L32 millones de lempiras arrastra de deuda el Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una deuda de 32 millones de lempiras del pasado proceso electoral arrastra el Registro Nacional de las Personas (RNP), además de proyectar un déficit de 13 millones de lempiras por prestación de servicios para el cierre de año.



Las autoridades de la institución están a la espera del decreto de intervención y aseguran que no todo se va a resolver con esta iniciativa.



Gerardo Martínez, subdirector técnico del RNP, explicó que el presupuesto que les han asignado nunca ha terminado de cubrir con todo.



Argumentó que reciben anualmente 490 millones de lempiras del Estado, pero la mayoría “se va en pago de empleados, tenemos una planilla de 27 millones de lempiras”.



Comentó que la otra parte de los ingresos corresponde a los pagos que hacen los ciudadanos por los servicios obtenidos en la institución y están presupuestados a alcanzar los 103 millones de lempiras, pero en realidad “es muy difícil llegar a esa meta, vamos a alcanzar unos 90 millones de lempiras con un déficit de 13 millones”.



Explicó que esa parte del presupuesto es fundamental porque si no ajusta con lo que el Gobierno les da, ellos agarran dinero de ahí.



Argumentó que producto del pasado proceso electoral arrastran una deuda de 32 millones de lempiras “ya que al final no nos dieron el total del dinero que nos dijeron”.



Ese ingreso que se dejó de percibir afectó, explicó Martínez, pues “solo en los procesos electorales nos dan un poco más de dinero”.



Sobre la gran cantidad de personas muertas en el censo electoral argumentó que no es una responsabilidad total del RNP pues “hay unas 15 instituciones que pueden realizar este proceso, además los familiares son los principales responsables, pero si no hay una herencia o seguro de por medio no se acercan a la institución”.



Martínez se justificó al asegurar que en el RNP hay dos vías, una la realizan ellos con la prestación del servicio y la otra le corresponde a la ciudadanía. Aprovechó para comentar que no es con una intervención que se acabarán todos los problemas en el RNP.



A manera de ejemplo explicó que en la institución hay identidades listas desde 1996, pero las personas no las van a reclamar y “nosotros solo podemos acercarnos a ellos en el proceso electoral, cuando se va a los centros de votación” y muchas veces ni ahí. Argumentó que no va a renunciar del RNP y que esperará la decisión del Congreso Nacional.