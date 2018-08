Las consecuencias de quedarse más tiempo del permitido en EEUU con una visa de turista

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Algunos hondureños no solo buscan el "sueño americano" cruzando la frontera de manera ilegal, de hecho hay cientos que han ingresado al país con una visa de turista y han decidido quedarse más tiempo del permitido.



Pocas personas desconocen que una vez que se vence el tiempo autorizado por un agente migratorio se convierten de inmediato en un indocumentado.



Esta situación puede traer graves consecuencias para la persona que no salió de Estados Unidos en el momento que le tocaba.

Te puede interesar: 7 motivos por los que te niegan la visa de turista



Aquí te decimos algunas:

- Ser expulsado o deportado, esto dependerá del caso.

- La visa de turista se cancela y el titular no es notificado. Algunos no se dan cuenta hasta que quieren ingresar nuevamente a EEUU.

- Castigo de 3 a 10 años sin poder entrar a esa nación.

- Enviar una carta de perdón y que esta no sea aprobada.

- Si ya pasó el tiempo de castigo puede que el oficial consular no le vuelva aprobar una visa.



Cabe mencionar que hay muchas personas que, tras quedarse varios meses, reportan su visa y pasaporte como perdido e intentan salir "limpios" del país.



Sin embargo, en las nuevas medidas de seguridad de inmigración los agentes tienen acceso a conocer que la persona no salió a tiempo.

Mira aquí: Conozca los cuatro pasos para solicitar la visa americana