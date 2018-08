Cinco cosas que no sabías del cantante Gustavo Cerati

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este sábado se homenajea a un gigante de la música. Seguramente, la incomparable voz de Gustavo Cerati y la historia de Soda Stereo siempre van a quedar en el corazón de cada uno de sus fans.



Por esa y múltiples razones, en este que sería su cumpleaños número 59, te brindamos cinco datos que probablemente no sabías del intérprete de "Otra piel":



1) Actor de cine

Protagonizó la película “+ Bien” que estelarizó junto a Bárbara Ruth, en esta historia Cerati interpretó a Jorge, un hombre que perdió a su mujer e hija luego de un terremoto y tras esa tragedia decide buscar a un viejo amor. La película fue dirigida por Eduardo Capilla y fue estrenada en Argentina el 15 de noviembre de 2001.



2) Estaba enamorado de Nueva York

Nueva York era una de sus ciudades preferidas, tanto así que aparece en muchos de sus discos y vídeos. El fabuloso lugar era parte de su imaginación cuando era pequeño, por lo que tras conocerla nunca pudo dejar de visitarla.



"Me gusta hacer vida de vacaciones, paseo y compras junto a mis hijos... para ellos es parte del mapa, en mi época era parte de la fantasía”, dijo en alguna ocasión a la revista Rolling Stone sobre "La Gran Manzana".



3) La relación con el cigarro

En el 2006 una tromboflebitis -infamación de una vena- lo obligó a parar su adición al cigarrillo e incluso en el videoclip de "Crimen" hay una escena en la que fuma con nostalgia.



Muchos podrían pensar que ese sería su último cigarrillo, pero no lo fue. Llegó a fumar cerca de 40 cigarros por día, según fuentes cercanas al artista.



4) Síndrome Peter Pan

Sus amigos mencionaban que Gustavo siempre se negó a crecer. Sin embargo, el mismo cantante argentino dijo una vez en una entrevista: “Peter Pan sería como que quiero ser joven todo el tiempo y no me parece que sea así, es diferente a decir ‘no tengo edad’.



5) Deportes de la infancia

Era un excelente deportista. Mientras estudiaba, en el colegio practicaba natación y atletismo. Además le encantaba dibujar superhéores.