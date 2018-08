Olimpia intentará romper casi 5 años sin victoria en el Yankel

Erlin Varela

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Agobiado por un pesado pasado e ilusionado con cambiar esa oscura historia, el León se expone al terreno que más alergia le provoca en la Liga Nacional: el Yankel Rosenthal. Y es que si hay un terruño maldito para Olimpia ese es el de la guarida del Monstruo Verde. Los números de Olimpia jugando en el estadio esmeralda son un auténtica pesadilla.

“Ahí es bien difícil, pero no imposible. Nosotros tenemos que ir a jugar de tú a tú y vamos a correr para salir con la victoria”, advirtió el delantero merengue Rony Martínez al reconocer la dificultad que tienen los Merengues cuando se trata de jugar en patio verdolaga.

No gana desde 2013

Nueve derrotas, tres victorias y un empate en 12 presentaciones albas dan fe de la pesadilla que representa el Yankel Rosenthal para el escuadrón que comanda Nahún Espinoza.

Pero los números rojos para Olimpia no se quedan allí. Su última victoria en el Yankel fue hace ocho torneos: 14 de septiembre de 2013. Un gol de Carlos Will Mejía y otro de Anthony Lozano dieron una victoria (2-0) que no se ha vuelto repetir en los últimos cuatro años y medio. Es más, de ahí en adelante todos los partidos se han contado por triunfos esmeraldas.

Seis victorias al hilo (3-2, 1-0, 2-0, 2-0, 3-2 y 3-1) hablan de la paternidad de Marathón ante Olimpia jugando en su fortín.

“Se sabe que ahí Marathón es muy fuerte, pero nosotros ya nos llevamos la primera experiencia y no vamos a ir confiados. No hay que tener errores para sacar los tres puntos. Ahí es bien difícil, pero no imposible. Nosotros tenemos que ir a jugar de tú a tú y vamos a correr para salir con la victoria”, apuntó Rony Martínez.

“Nadie la tiene segura”

Son 58 meses y 28 días sin sentir el sabor de la victoria en el Yankel para Olimpia y Marathón se agarra de esos números para incrementar una motivación ya implícita entre la delegación de

Héctor Vargas.

“Reconocemos que ante estos partidos que han jugado vimos cierta superioridad sobre los rivales, pero creo que nosotros en nuestra cancha marcamos diferencia como por ejemplo en el torneo anterior”, manifiesta Jorge Ernesto Pineda, la mano derecha de Vargas que tomó posición para hablar del Clásico Nacional.

Olimpia asume este como el momento idóneo para romper la maldición yankelista, pero Vargas apela a la historia y al conocimiento de su exequipo para agigantar la racha. El estreno de la fecha tres del Apertura presenta a unos Blancos de paso perfecto (3-1 a Real Minas y 2-1 a Platense) y unos Verdes que buscan su primera victoria, tras el 0-0 ante Vida y el 1-1

contra UPNFM.

“Sabemos que Olimpia viene de dos triunfos consecutivos, pero en este tipo de clásicos nadie la tiene segura. Nosotros estamos con la obligación de sacar el resultado”, dijo el Arquitecto Pineda al palpitar una batalla que tendrá la justicia de Erick Andino. A las 3:00 PM entrarán en juego el actual campeón, uno de los grandes candidatos a la corona del Apertura y una historia que, por ahora, se pinta de verde.