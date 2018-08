Empresa privada rechaza aumento a la cerveza y las bebidas alcohólicas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La empresa privada rechazó este viernes el aumento al precio de las bebidas alcohólicas de uno y dos lempiras que propuso el diputado Dennis Castro Bobadilla ante el Congreso Nacional.



El parlamentario presentó el jueves en la sesión de la Cámara Legislativa un Proyecto de Ley orientado a aumentarle un lempira a la cerveza y dos a las bebidas de 600 milítros, para construir dos hospitales, uno en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa.



“Definitivamente estamos muy pendientes, ojalá que no se incremente un lempira (a las bebidas) porque para nosotros es un motivo de preocupación de que crece el presupuesto del gobierno y no crecen las empresas”, manifestó Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep.



Sikaffy tratará el tema con la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, quien les compartirá datos sobre el presupuesto.



“Es un impuesto más, ya el país no aguanta un impuesto más”, comentó, al mismo tiempo que consideró que debe reestructurar el sistema de salud a través de políticas fiscal.



Solo en 2017 el Estado recaudó 1,400 millones por ventas de cervezas, apuntó Sikaffy, al decir que el proyecto de ley viola preceptos constitucionales y el Código Tributario.



Por su lado, Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, expresó que “este proyecto no debería ser aprobado aunque tuviese una buena intención… Igual que los caminos al infierno están llenos de intenciones, así es este proyecto”.

Le puede interesar: Sala Constitucional admite recurso de amparo de exconcejales