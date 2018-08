Luka Modric se queda en el Real Madrid con un aumento salarial

MADRID, ESPAÑA.- Luka Modric, subcampeón mundial con Croacia y mejor jugador de la competición, renovó su contrato con el Real Madrid con un aumento salarial, poniendo fin a los rumores sobre una posible salida hacia el Inter de Milán, informaron este viernes los medios españoles.



Modric, de 33 años y jugador del Real Madrid desde hace seis temporadas, en las que ha ganado cuatro Ligas de Campeones, regresó a los entrenamientos el miércoles junto con los otros mundialistas del club español.



Este viernes los diarios deportivos madrileños, Marca y AS, publicaron que el medio croata había cerrado su renovación gracias a un aumento salarial que sitúa su sueldo a la altura del que tiene el capitán del equipo Sergio Ramos.



"Su salario será el mismo que el del capitán Sergio Ramos (11 millones de euros anuales) y justo detrás de Gareth Bale", señaló el Marca.



AS añadió que "Modric tomó su decisión: se queda en el Real Madrid" después de haber tratado el asunto con su entorno y con su familia.



Por el momento el Real Madrid no ha informado de la renovación de Modric, que según los medios se habría reunido con Florentino Pérez este viernes.



Según AS el Inter de Milán habia ofrecido a Modric un contrato de siete años, cuatro en en la Serie A y tres en el club asociado chino Jiansu Suning.