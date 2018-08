Horarios de los partidos de la jornada 3 del Torneo Apertura 2018-19 de la Liga Nacional

Dos de los duelos en la jornada 3 de la Liga Nacional que más captará la atención de sus fanáticos será partido entre el Marathón vs Olimpia y Motagua vs Real España. Foto: EL HERALDO



La jornada 3 de la Liga Nacional jornada del fútbol hondureño dos de los partidos que más captarán la atención de sus fanáticos será el duelo entre el Marathón vs Olimpia y Motagua vs Real España