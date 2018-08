Así están los partidos de los legionarios hondureños para este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los hondureños Alberth Elis, Romell Quioto y Óscar Boniek García tendrán acción en la liga de los Estados Unidos este fin de semana, además, el catracho Emilio Izaguirre jugará con su equipo en Escocia y en México el ex delantero del Olimpia de Honduras, Michaell Chirinos.

En la liga de Costa Rica también jugarán este fin de semana el delantero Roger Rojas, el mediocampista Alexander Agustín López y Luis Garrido, en el caso del atacante Choco Lozano, de La Liga en España, lo hará en los próximos días.

Así estarán los partidos para este sábado 11 de agosto de 2018:

En la MLS de los Estados Unidos:

Columbus Crew vs Houston Dynamo: El equipo de los delanteros Alberth Elis, Romell Quioto y también del mediocampista Óscar Boniek García jugará a las 5:30 de la tarde hora de Honduras, encuentro que se disputará en el estadio MAPFRE (Columbus, Ohio).



En la liga de Escocia:

Hearts vs Celtic: El club del denfesa hondureño Emilio Izaguirre jugará este fin de semana a las 5:30 de la mañana hora de Honduras, en el Estadio Tynecastle (Edinburgh).



En la liga de México:

Lobos Buap vs Atlas: La escuadra del mediocampista Michaell Chirinos disputará su partido a las 4:00 de la tarde, hora de Honduras, en el Estadio Universitario BUAP (Puebla).



En la liga de Costa Rica:

Liga Alajuelense vs Carmelit: El club de los hondureños Roger Rojas, Alexander Agustín López y Luis Garrido realizará su partido a las 7:00 de la noche, hora de Honduras, en el Estadio Alejandro Morera Soto (Alajuela).