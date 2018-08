Tato García: "El responsable de la derrota soy yo"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador de Real España, Martín García, valoró el esfuerzo de su equipo pese a la derrota contra el Tuauro FC de Panamá en la Liga Concacaf.



El timonel aurinegro reaccionó ante la crítica sobre el esquema que presentó. "Nos convirtieron un golazo otra vez, los primeros seis minutos fueron malos y al final estuvimos jugados sin lateral, tratamos de hacer cambios con Selvin Guevara. Luego sufrimos la expulsión y cuando el partido esta así, cualquier equipo te hace daño" dijo el entrenador.



El uruguayo valoró el juego de sus dirigidos. "Me voy con la cabeza limpia, hicimos un gran esfuerzo, tuvimos muchas chances claras, el arquero tuvo tres tapadas de gol, el Real España generó mucho y por eso me voy contento", declaró.

Acerca del partido que viene ante Motagua.



"No tenemos mucho tiempo para lamentarnos, hay que preparar el clásico ante Motagua porque el desgaste fue tremendo. Estamos segundos y trataremos de hacer un buen partido, hoy probablemente hicimos el mejor partido", acotó el entrenador, enfocandose en la Liga Nacional de Honduras.



También aclaró la situación de la no inclusión del delantero Ángel Tejeda, "hubo varias cosas que pasaron por eso se quedó afuera de la convocatoria. Maxi Callorda salió lesionado y teníamos el relevo de Darwin Arita quien no lo hizo mal" El timonel aceptó la responsabilidad de la eliminación.



Finalmente dijo "El responsable de la derrota soy yo y mis jugadores hicieron un gran esfuerzo. Nos vamos con la frente en alto porque luchamos hasta el final".