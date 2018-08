Courtois llega al Madrid dispuesto a "competir" y con la 'Champions' en mente

MADRID, ESPAÑA.- El portero internacional belga Thibaut Courtois llega al Real Madrid cumpliendo "un sueño", dispuesto "a competir" y ayudar a ganar títulos, con una nueva Liga de Campeones como gran objetivo.



"Hoy cumplo un sueño, sólo los que me conocen bien saben lo que he trabajado para llegar aquí", dijo Courtois, de 26 años, en un breve acto de presentación en el estadio Santiago Bernabéu.



"Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo", afirmó el nuevo portero 'merengue', asegurando que "vengo a competir y a demostrar quien soy".



Courtois, que firmó con el equipo blanco por las próximas seis temporadas, se perfila como el nuevo portero titular blanco, por delante del hasta ahora indiscutible Keylor Navas, pero el internacional belga negó que haya recibido garantías en ese sentido.



"Nadie tiene que dar garantías, eso sería un error. Primero tienes que demostrar en los entrenamientos que eres el mejor para jugar, tiene que ser así", aseguró Courtois en una rueda de prensa.



- Elogios a Keylor Navas -

"En ningún equipo donde he ido me han dicho que tenga garantías", insistió el nuevo portero merengue, que no ve problema en convivir con Keylor Navas.



"Cuando llegué al Chelsea en 2014 tenía que reemplazar a Petr Cech, somos amigos y hoy hablo con él. Los porteros somos un grupo de amigos dentro del vestuario, los porteros se llevan bien, es importante para el día a día", dijo Courtois.



"Solo lo conozco (a Keylor) de intercambiar unas palabras. Lo que me han dicho es que es una buenísima persona, igual que es un grandísimo portero, por eso vengo con el máximo respeto", aseguró.



El meta belga, de cuyo traspaso el Real Madrid no ha dado cifras, aunque la prensa estima que ha rondado los 35 millones de euros, aseguró que el emblemático Iker Casillas había sido su referente y que fue el que le hizo soñar de niño con llegar un día al Real Madrid.



"He recibido muchas ofertas económicamente mejores, pero quería estar en el mejor club del mundo y también quería estar cerca de mis hijos que viven aquí", explicó Courtois.



El nuevo meta blanco causó el delirio de los aficionados blancos que acudieron a ver su presentación en el estadio Santiago Bernabéu cuando besó el escudo del club durante la sesión de fotos en el césped del coliseo 'merengue'.



"Vengo a club que acaba de ganar tres títulos seguidos (de Liga de Campeones) y es importante seguir sumando títulos a la historia del Real Madrid, voy a dar todo de mí para que puedan seguir ganando y sumar títulos, tenemos un super plantel y espero ayudar", añadió.



- En forma -

Preguntado por su compañero de selección y equipo Eden Hazard, con cuyo fichaje por el Real Madrid también se especuló, Courtois aseguró que el atacante belga "sin duda se alegra por mí".



"Eden es un jugador que siempre he dicho que lo quiero a mi lado, veremos en el futuro", dijo Courtois, sin querer profundizar más.



"Estamos ante un portero excepcional", dijo el presidente blanco, Florentino Pérez, al presentar a su nuevo jugador, al que advirtió que "posiblemente empieza el mayor de tus desafíos".



Un desafío que Courtois está ansioso por iniciar con su primer entrenamiento en la tarde de este jueves, aunque no se atrevió a afirmar si será ya el titular el próximo miércoles en la disputa del primer título de la temporada frente al Atlético de Madrid, uno de sus exequipos, en la Supercopa de Europa.



"Eso es una cosa para el entrenador", dijo, aunque aseguró que "no he tenido muchos días libres y me siento en mi forma del Mundial de Rusia", donde fue nombrado mejor portero del torneo.