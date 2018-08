El entrenador del Tauro de Panamá: "No sabemos jugar sin el balón"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Tauro de Panamá, Juan Carlos García, habló en conferencia de prensa y fue determinante al expresar su idea de juego para este jueves ante Real España.



"Venimos con la convicción de hacer las cosas bien, enfrentamos a un equipo poderoso que maneja bien la pelota y seguramente tratará de imponer su juego. Nosotros trataremos de mantener nuestra filosofía que es jugar siempre con el balón porque no sabemos jugar sin él. Esa es nuestra idea de juego y esperamos que mañana prevalezca", dijo Juan Carlos García.



Acerca de la propuesta que tendrán en el campo, "entendemos que la localía pesa y ellos buscarán hacernos daño, sin embargo, estamos preparados para contrarrestar y manejar el juego a nuestra conveniencia. No queremos menospreciar al rival porque sabemos la capacidad de sus jugadores y que pueden hacer la diferencia en cualquier jugada. Nosotros tenemos lo nuestro, y mantendremos siempre la misma línea que hemos desarrollado desde el inicio".



El goleador de los canaleros, Edwin Aguilar, es consciente de la magnitud del enfrentamiento y no se confía.



"Mañana debemos hacer un partido perfecto y ser muy inteligentes, probablemente ellos presionarán muy arriba y los delanteros trataremos de aprovechar los espacios que dejen; sin embargo no nos tiraremos atrás, intentaremos desplegar el juego al que estamos acostumbrados y ojalá que las cosas nos resulten como queremos", dijo Aguilar.