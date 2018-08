Houston Dynamo se clasifica a la final de US Open Cup tras vencer a LA FC

HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Houston Dynamo se clasificó a la final de la US Open Cup el miércoles tras vencer en penalales 7-6 a Los Ángeles FC después de un 3-3 en el BBVA Compass Stadium con la actuación de los hondureños Óscar Boniek García, Romell Quioto y Alberth Elis como titulares.



El equipo naranja jugará el próximo 26 de septiembre por la Open Cup ante el Philadelphia Union que venció 3-0 al Chicago Fire en Chester, Pennsylvania.



Los goles del equipo que dirige el colombiano Wilmer Cabrera han sido obra de James Andrew Wenger a los 12 minutos, el colombiano Mauro Manotas a los 25 (asistencia de Elis) y José Rodríguez a los 75, en tanto un triplete del uruguayo Diego Rossi hizo la resistencia de LAFC.



La US Open Cup es el torneo de copa del fútbol de los Estados Unidos y participan 97 equipos de todas las ligas autorizadas por la US Soccer, y además da un boleto directo a la Liga de Campeones de la Concacaf 2019.



Es la primera vez que el Houtson Dynamo se clasifica para la final del torneo, por lo que hay una gran espectativa de los hinchas de la Tropa Naranja.

En los lanzamientos de penal, Óscar García puso a sufrir a los de Ciudad Espacial al fallar su turno, pero al final, el mexicano Carlos Vela también erró para Los Ángeles, después de 7 lanzamientos por bando.