Kim Kardashian enternece Instagram al compartir foto de sus hijos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Kim Kardashian enterneció Instagram en las últimas horas al publicar una foto de sus hijos.

En la imagen se ve a North y a Chicago disfrutando de un momento muy relajado.

Junto a la simpática foto, la mayor de las Kardashian, escribió: "These two are inseparable #Chi #Saint" (Estos dos son inseparables).

La publicación ya suma más de cinco millones de "Me gusta" en la red social, donde seguidores comentaron además lo hermoso que se ven los pequeños.

