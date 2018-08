Thibaut Courtois es oficialmente nuevo portero del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El portero belga Thibaut Courtois es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. El propio club blanco hizo oficial el fichaje del mejor cancerbero del pasado Mundial de Rusia 2018.



El cancerbero firmó por seis temporadas. El traspaso se ha cerrado en alrededor de 35 millones de euros, una

cantidad inferior a su precio de mercado y aceptada por la entidad inglesa porque el belga acababa contrato en junio del próximo año.



"El Real Madrid C. F. y el Chelsea F. C. han acordado el traspaso del jugador Thibaut Courtois, que queda vinculado al club durante las próximas seis temporadas", explicaron los Merengues en un comunicado.



El escritó explicó que "tras el reconocimiento médico que se efectuará mañana jueves 9 de agosto, el jugador

será presentado a las 13:00 horas (5:00 de la mañana de Honduras) en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu".



Posteriormente, explica el comunicado, "Courtois pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa".



El cancerbero competirá con un puesto de titular con el tico Keylor Navas, quien parece no llenar del ojo del presidente merengue, Florentino Pérez, a pesar de sus grandes actuaciones.



La llegada del Courtois (26 años) genera un tanto de morbo porque estuvo tres temporadas (11-12, 12-13 y 13-14) estuvo a préstamo en el Atlético de Madrid, uno de los archirrivales del Madrid. De hecho, Courtois ganó la Liga de España con el equipo colchonero.





allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>