Emilio Izaguirre viaja hacia Escocia para jugar con el Celtic

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El lateral izquierdo Emilio Izaguirre viajó esta mañana rumbo a Escocia, donde le espera Celtic FC para iniciar un segundo ciclo en el equipo de los Hoops, que hoy juega ante AEK el partido de ida por la tercera ronda de clasificación a la Champions League.



"Voy a hacer los exámenes médicos mañana jueves y el viernes me presentaré a los entrenamientos. La idea es firmar dos años de contrato", ha dicho el futbolista nacido en Motagua, club con el que coqueteó en esta pretemporada.



"Todos fueron rumores pero nada concreto. Mi idea era ir a la MLS pero la gente de Celtic se comunicó directamente conmigo y ya está todo listo para firmar mañana", aseguró el lateral zurdo de la H que ganó 11 títulos con el Verde, el equipo que dirige el timonel Brendan Rodgers.



"Agradecido con Dios y con el entrenador porque me abrieron las puertas nuevamente, nunca me imaginé que eso pasaría... ahora solo espero rendir al máximo y aprovechar casa segundo en Celtic. Ojalá que juguemos Champions League de nuevo".



Tras desvincularse de Al-Fayha de la Liga Profesional Saudí, Emilio Izaguirre se ha mantenido corriendo por su cuenta, pero asegura estar físicamente apto para volver a las canchas cuando el cuerpo técnico lo requiera. "sabía que me iba a llegar esta opción en Europa, es algo muy lindo lo que me pasa, sobre todo por volver a un equipo que quiero mucho".