Choco Lozano: "En Barcelona estaba incómodo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hondureño Choco Lozano que milita en el Girona, de la primera división del fútbol de España, habló sobre su paso en el Barcelona B.



“En el FC Barcelona B estaba incómodo, el juego que se hacía no me beneficiaba. Tengo una espinita clavada. Eso sí, aprendí mucho”, declaró el atacante.



Tras su buen paso con el Tenerife de la segunda división, el catracho pensó que las cosas sería diferentes en el equipo azulgrana, sin embargo el sueño del hondureño se vio frustrado.



En la pasada temporada, el Choco Lozano solo pudo anotar un gol contra el Villareal en el triunfo de 2-0 en el estadio de la Cerámica.



“El año pasado jugué poco pero creo que este puede ser un buen año para el Girona y a nivel personal”, sentenció el ex goleador del Olimpia de Honduras.