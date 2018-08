Alexis Sánchez, la esperanza para levantar el estado de ánimo de Mourinho

LONDRES, REINO UNIDO.- El chileno Alexis Sánchez se postula como la más solida esperanza de cara a la temporada del Manchester United, después de las quejas manifestadas por el técnico portugués José Mourinho por falta de fichajes.



Los 'Diablos Rojos' comenzarán la Premier League el viernes ante el Leicester, después de una pretemporada que hizo surgir las dudas entre la afición de Old Trafford.



La preparación del Manchester United para el nuevo curso estuvo marcada por los reiterados avisos de 'Mou' sobre las carencias de su plantilla.



A diferencia de la mayoría de estrellas del equipo, Sánchez vivió un verano boreal libre de compromisos internacionales, ya que 'La Roja' no participó en el Mundial de Rusia, por lo que 'a priori' llega más descansado al inicio del campeonato.



En sus primeros seis meses en Old Trafford, Sánchez no mostró las cualidades que le hicieron brillar en el Arsenal.



El 'Niño Maravilla' sólo firmó tres goles en 18 partidos con un Manchester United que cerró la temporada sin títulos. A pesar del segundo puesto en la Premier, finalizaron a 19 puntos de sus vecinos del Manchester City.



Mourinho lamentó la falta de fichajes, criticó al capitán ecuatoriano Antonio Valencia por su condición física, y se vio envuelto en una polémica con el francés Anthony Martial por la asistencia del galo al nacimiento de su segundo hijo.



Pero al menos Sánchez le dio motivos para el optimismo, anotando ante el Real Madrid y el Milan en duelos de fogueo de prestigio, ofreciendo la mejor versión de sí mismo.



Mourinho defendió al tocopillano incluso después de la goleada sufrida en otro amistoso ante el Liverpool (4-1).



"¿Cómo quieres que él esté contento con los jugadores que tiene a su alrededor?", lanzó Mourinho.



"Alexis es el único jugador de ataque que tenemos. No tenemos extremos, no tenemos delanteros. Él es el único que está aquí, y el pobre lo hace lo mejor que puede, con la frustración de alguien que quiere más".



Romelu Lukaku y Marcus Rashford ya están de vuelta de sus vacaciones tras el Mundial, pero es poco probable que estén en condiciones de rendir al máximo ante el Leicester, por lo que Alexis será la referencia ofensiva.



Paul Pogba, ganador de la Copa del Mundo, tampoco estará apto para disputar el partido que se jugará en Old Trafford.



- Una pretemporada necesaria -

Desde sus primeras semanas en Manchester, Mourinho insistió que las dudas sobre Sánchez caerían en el olvido cuando el chileno saltase al terreno de juego con una pretemporada en sus piernas.



"Creo que era una oportunidad que no queríamos perder y así lo hicimos. Pero nosotros no creemos demasiado en el mercado de enero y seguro que la próxima temporada será mejor para él", apuntó Mourinho después de haber batido al City en la carrera por firmar al delantero.



"La próxima campaña, después de la pretemporada, después de estar cómodo y adaptado, él va a estar genial para nosotros", añadió.



Mientras muchos de sus compañeros de equipo han sido públicamente cuestionados por su entrenador, Mourinho se ha mostrado hasta ahora ferozmente leal a uno de sus fichajes.



La presión está sobre Sánchez para compensar esa fe y devolver una sonrisa esperada desde hace mucho tiempo en el rostro del entrenador portugués.