Luka Modric vuelve a los entrenamientos con el Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El centrocampista Luka Modric volvió este miércoles a entrenarse con el Real Madrid, tras sus vacaciones, mientras crecen las especulaciones en la prensa sobre la posibilidad de que el croata esté meditando dejar el club blanco.



El mismo día en que el grueso del Real Madrid regresó de su gira estadounidense, Modric se ejercitó en la ciudad deportiva del Real Madrid junto a sus compañeros Marcelo, Varane, Casemiro y Kovacic, y varios jugadores del filial, informó el equipo merengue.



"Después del calentamiento inicial, los futbolistas realizaron diferentes ejercicios de habilidad, toque y conducción de balón para acabar con un partido en un campo de reducidas dimensiones", afirmó el equipo blanco.



"Modric, por su parte, terminó la sesión realizando carrera continua", añadió el Real Madrid.



La vuelta de Modric a los entrenamientos ha causado cierta expectación en España, donde crecen las especulaciones sobre una eventual salida del centrocampista subcampeón del Mundo en Rusia-2018.



"El croata, que ha vuelto a entrenarse este miércoles, como estaba previsto, tiene sobre la mesa una importante oferta económica del Inter (de Milán) y se está planteando salir del Madrid", afirma el diario AS en su edición en línea.



"No obstante, primero quiere hablar con el club para conocer su postura", añade el diario.



Su competidor madrileño Marca, afirma, por su parte, que Modric "seguirá en el Madrid y la intención del club es aumentarle la ficha a un jugador que consideran clave y que no está entre los que más cobran, algo que merece por su rendimiento".



Las especulaciones en torno a Modric saltaron después que la prensa italiana señalara que había un interés del Inter por el jugador croata.