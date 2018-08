Angelina Jolie denuncia a Brad Pitt por no pagar manutención de sus hijos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Lo que había sido una "tranquila" separación entre Angelina Jolie y Brad Pitt puede llegar a su fin, luego que la famosa actriz lo denunciara por no pagar la manutención a sus seis hijos.



En un escrito presentado por la apoderada legal de Jolie, Samantha Bley DeJean, se aprecia que "Pitt tiene una obligación de pagar la pensión alimenticia. Hasta el momento no ha pagado ningún tipo de pensión significativa desde la separación".



Según la denuncia, desde hace más de un año y medio el famoso actor de Hollywood no les ha dado lo que les corresponde a sus hijos.



Asimismo, señala: "Dado que los arreglos informales en torno al pago de los gastos de los niños no han sido regularmente sostenidos por (Pitt), en un año y medio, (Jolie) tiene la intención de presentar una RFO (solicitud de orden judicial) para el establecimiento de una orden retroactiva de manutención infantil".



La pareja estuvo junta por más de 10 años. Se convirtieron en padres de tres hijos adoptivos y tres biológicos.

Brad y Angelina iniciaron su historia de amor cuando grababan la película Mr. & Mrs. Smith en 2004, cuando el actor aún estaba casado con Jennifer Aniston.