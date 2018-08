No hay fondos para construir un centro de protección de animales

Edras Torres

Tegucigalpa, Honduras

Muñeco, Copito, Chita, Panchito, Moma y Angelito son los nombres de algunos perros, gatos y tortugas que viven en un espacio reducido en la colonia Kennedy.

La Casa de Noé (Lacaden) es el hogar que los acogió desde hace varios años luego de haber sido rescatados de condiciones deplorables de abandono e insalubridad.

Se estima que por las principales calles de barrios y colonias de la capital deambulan unos 70 mil perros y gatos.

La falta de recursos económicos ha sido la principal causa que ha impedido el mantenimiento y rescate de más animales.

Para contribuir con la recuperación de las aves, mapaches, perros y otros animales, las autoridades de la comuna capitalina decidieron en 2016 donar un terreno. Sin embargo, el solar no reunió las condiciones requeridas.



“El predio que nos ofrecieron las autoridades de la Alcaldía Municipal no estaba apto para crear un centro de rehabilitación, además de que los pobladores se opusieron”, explicó Silvia Alfaro, presidenta de Lacaden.

La entrevistada dijo que al momento de detallar el presupuesto para la construcción, las cifras oscilaban en millones de lempiras.



“El solar se ubica en la colonia El Sitio, pero está lleno barrancos, iba a ser más costosa la edificación de los muros que del centro”, comentó Alfaro.







La protectora de animales agregó que no importa si la donación del terreno es de una manzana o dos.



“No podemos pedir que nos alquilen ya que no tenemos dinero, ni pedir prestado un terreno; si no es por medio de las autoridades municipales u otras, hacemos el llamado a personas de buen corazón para que nos donen un predio”, dijo Alfaro.



Si la propuesta de otorgar un lote de tierra proviene de las autoridades locales, las organizaciones encargadas de brindar protección podrían unirse, al menos tres de ellas.

Por su parte, las autoridades municipales anunciaron que se buscará la forma de apoyar este tipo de proyectos.

“La mayoría de nuestros predios ejidales están invadidos, hablaremos con el alcalde para ver qué opciones tenemos”, informó Eva Valverde, vicealcaldesa del Distrito Central.

Mirna Ramos, jefa del Departamento de Vida Silvestre, del Instituto de Conservación Forestal (IFC), añadió que en la ciudad se han recibido denuncias por especies de venados, búhos, monos y otros.