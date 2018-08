Lady Gaga tendrá una residencia musical en Las Vegas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Lady Gaga va camino a Las Vegas para una residencia musical que comenzará en diciembre e incluirá dos tipos de espectáculo.



La cantante anunció el martes que comenzará la primera de 27 actuaciones en el Park Theater el 28 de diciembre.



"Lady Gaga Enigma" resaltará los más grandes éxitos bailables de la estrella pop, mientras que "Lady Gaga Jazz & Piano" incluirá canciones más austeras. Los boletos salen a la venta el 13 de agosto.



Gaga ha ganado seis premios Grammy y es más conocida por éxitos de dance-pop como "Poker Face" y "Born This Way". También lanzó un álbum de jazz con Tony Bennett.



La cantautora de 32 años protagoniza la nueva versión de "A Star Is Born" (“Nace una estrella”) junto a Bradley Cooper, quien además dirigió y coescribió la película. Su estreno en Estados Unidos será el 5 de octubre.