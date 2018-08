Emilio Izaguirre negocia con el Celtic tras rechazar a la Liga Alajuelense   

Izaguirre -que vacaciona actualmente en Honduras- también tiene ofertas de Turquía y Croacia si lo del Celtic no se logra. (Foto de referencia: El Heraldo)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Emilio Izaguirre estaría negociando su retorno al Celtic de Escocia, tras haber rechazado la propuesta de la Liga Deportiva Alajuelense que lo pretendía.



El delantero hondureño lo dejó claro al decir que "no tengo pensado ahorita quedar en Centroamérica”, refiriéndose a los "manudos".



Con ello también descartó volver al Motagua, tras su reciente culminación del contrato con el Al Fayha de Arabia Saudita.



“Yo estoy arreglando con el Celtic para volver", confió durante una entrevista a la costarricense Radio Columbia.



Izaguirre -que vacaciona actualmente en Honduras- también tiene ofertas de Turquía y Croacia si lo del Celtic no se logra.



Pese al deseo de Emilio de no quedarse en Centroamérica, el jugador podría tener de momento cerradas las puertas en Europa, por una demanda por cuestiones administrativas con representantes británicos.

