Horarios y partidos... este martes regresa el hermoso show de la Copa Libertadores

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Duelos de alto vuelo abren esta semana los octavos de final de la Copa Libertadores de América-2018, con 13 equipos históricos que ya han levantado el preciado trofeo continental, sobre 16 participantes.



El campeón defensor, el brasileño Gremio (3 títulos), pone a prueba el martes su cetro con una peligrosa visita a Estudiantes (4), que busca reverdecer épocas de gloria tras haber ganado su última Libertadores en 2009.



Estudiantes, como el resto de los equipos argentinos instalados en los octavos, incluidos Boca Juniors, Racing Club, River Plate, Atlético Tucumán e Independiente, pueden padecer la falta de competencia al no haber comenzado aún el torneo local.



Gremio, en cambio, está en plena actividad y llegará fortalecido al estadio de Quilmes, al sur de Buenos Aires, donde se disputará el choque. El sábado derrotó al hasta entonces líder Flamengo por 2-0 y se ubicó tercero en el Brasileirao.



- Choques de compatriotas -

Esta instancia presenta choques de eliminación directa entre los argentinos Racing y River y los brasileños Flamengo y Cruzeiro, cuatro excampeones continentales.



Racing, que se ha reforzado a gran nivel en este mercado de pases con figuras como el chileno Marcelo Díaz, no la tendrá nada fácil ante el conjunto de Marcelo Gallardo, un experto en definiciones mano a mano y que ha logrado cinco títulos internacionales, incluida una Libertadores, desde que se hizo cargo de los 'millonarios' en 2014.



En la otra definición entre compatriotas, nadie puede vaticinar un favorito entre Flamengo y Cruzeiro, dos de los equipos más poderosos de Brasil que se medirán el miércoles en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro y en el que el Fla llega tras ser desplazado de la punta del Brasileirao por el Sao Paulo.



A diferencia del cruce entre Boca Juniors (seis veces campeón de la Libertadores) y el paraguayo Libertad, en el que el popular club argentino, con varios jugadores mundialistas, parte con pronóstico favorable en su estadio La Bombonera.



Colo Colo saca la cara por Chile en octavos ante un irregular Corinthians que espera que al atacante paraguayo Angel Romero no se le moje la pólvora tras el triplete que anotó la semana pasada en el Brasileirao ante Vasco da Gama (4-1).



- Otra vez Felipao -

En el choque entre Cerro Porteño y Palmeiras el jueves en Asunción, uno de los mayores atractivos estará en la banca del equipo brasileño, donde volverá a sentarse el veterano entrenador Luiz Felipe Scolari, de 69 años, quien condujo al conjunto paulista en la conquista de su única Libertadores, en 1999.



Atlético de Tucumán, que sigue sorprendiendo en torneos internacionales, recibe el jueves al campeón de 2016, el colombiano Atlético Nacional, con la tranquilidad del que ha llegado más lejos de lo pensado.



El partido de ida entre Independiente y el brasileño Santos se postergó hasta el 21 de agosto debido a que el equipo argentino disputará, como campeón de la Copa Sudamericana, la Copa Suruga Bank contra el campeón japonés, Cerezo Osaka, el 8 de agosto en la nación asiática.



-- Partidos de ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América-2018:



- Martes



En Buenos Aires:

Estudiantes (ARG) - Gremio (BRA)

Hora: 6:45 PM (Hora de Honduras)



- Miércoles



En Buenos Aires:

Boca Juniors (ARG) - Libertad (PAR)

Hora: 6:30 PM (Hora de Honduras)



En Santiago:

Colo Colo (CHI) - Corinthians (BRA)

Hora: 6:45 PM (Hora de Honduras)



En Rio de Janeiro:

Flamengo (BRA) - Cruzeiro (BRA)

Hora: 6:45 PM (Hora de Honduras)



- Jueves



En Buenos Aires:

Racing Club (ARG) - River Plate (ARG)

Hora: 6:30 PM (Hora de Honduras)



En Asunción:

Cerro Porteño (PAR) - Palmeiras (BRA)

Hora: 6:45 PM (Hora de Honduras)



En Tucumán:

Atlético Tucumán (ARG) - Atlético Nacional (COL)

Hora: 6:45 PM (Hora de Honduras)



- 21 de agosto



En Buenos Aires:

Independiente (ARG) - Santos (BRA).

Hora: 6:45 PM (Hora de Honduras)