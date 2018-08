Presidente Daniel Ortega no permitirá el ingreso de Comisión Especial de la OEA

MANAGUA, NICARAGUA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó en las últimas horas que no permitirá el ingreso de la Comisión Especial creada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Américanos (OEA), con la cual se buscará resolver la crisis política, según El Nuevo Diario.com.ni



"No vamos a recibir al grupo de trabajo de la OEA, no tiene sentido. Ellos tienen que respetar a Nicaragua, nosotros no estamos para responderles a ellos; ellos tienen que responderles a sus pueblos. Bastantes problemas tienen en cada país de estos, como para que vengan a entrometerse a la situación de Nicaragua", dijo Ortega en una entrevista al canal ruso RT.



El mandatario de Nicaragua aseguró que la OEA “ha sido un instrumento histórico creado por los Estados Unidos para controlar aún más a toda la región”, y también expresó durante su entrevista que su gobierno “siempre ha buscado buenas relaciones con Estados Unidos, pero hemos encontrado agresión”.



La creación de esta Comisión Especial fue impulsada por el gobierno de Donald Trump, los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, además Colombia, Perú, México y Canadá.



También el presidente Ortega declaró que "en el inicio de las protestas, en abril pasado, los primeros que aparecieron eran unos cuantos jóvenes, pero quienes destacaban por su agresividad eran figuras conocidas como dirigentes de organizaciones no gubernamentales (oenegés)”.



Asimismo, agregó que “las oenegés han hecho una labor de organizar mujeres, jóvenes, en funciones que son muy conocidas. Los fondos que vienen para esas reivindicaciones se desvían y se utilizan para lo que es la promoción política de otro partido político que no es el liberalismo”.



Por otra parte, entre las peticiones dirigidas al gobierno de Daniel Ortega, por parte de esta delegación están el anticipo de las elecciones para el 2019, también un alto a las violaciones de los derechos humanos de los cuidadanos en protestas, así como el fin a la crisis.

Las manifestaciones en este país de Centroamerica comenzaron desde el pasado 18 de abril, y las cuales han cobrado la vida de cerca de 400 personas hasta el momento.